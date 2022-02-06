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Воскресенье, 6 февраля, 2022

В Астрахани прокомментировали скандальное видео с водителем и гаишником

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В Астрахани прокомментировали скандальное видео с водителем и гаишником

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В пресс-службе регионального УМВД прокомментировали видео с задержанием водителя сотрудниками дорожной полиции, пишет Пункт А.

Ранее в Сети появился ролик, котором мужчина оказывает бурное сопротивление гаишнику. При этом возлюбленная нарушителя кричала, ругалась и требовала отпустить мужа. Вслед за эмоциями в ход пошли руки.

Инцидент произошел 3 февраля. Выяснилось, что сотрудники ДПС остановили автомобиль «Лада Гранта», водитель которого вел себя подозрительно. Как стало известно, он находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался предъявить документы.

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Автомобилиста задержали и доставили в отдел полиции за то, что он кидался на правоохранителей и оскорблял их. Мужчину привлекли к административной ответственности по нескольким статьям.

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