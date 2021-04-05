В Архангельской области на 11 лет посадили устроившего смертельную аварию мужчину

Котласский суд приговорил водителя, устроившего смертельное ДТП, к 11 лет лишения свободы. По вине мужчины погибли три человека и один пострадал. Об этом сообщает РИА «Новости».

Следователи выяснили, что 27-летний житель Ухты Никита Князькин сел пьяным за руль в ноябре 2019 года. Мужчина гнал на автомобиле «Ауди Q3» по дороге «Котлас-Коряжма». В какой-то момент скорость его автомобиля достигла 170 км/ч. Мужчина выехал на встречную полосу, где врезался в «Фольксваген Поло». В салоне автомобиля находились три девушки. Они погибли на месте. Пассажир «Ауди» получил серьезные травмы.

— Обвиняемый вину в совершении преступления не признал. Суд назначил ему 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. При этом мужчину лишили права управления транспортным средством на срок 2,5 года, — говорится в сообщении.

Помимо того, обвиняемый должен будет выплатить 6 млн рублей за моральный ущерб.