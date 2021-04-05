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Понедельник, 5 апреля, 2021
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В Архангельской области на 11 лет посадили устроившего смертельную аварию мужчину

Елена Лобанова
Фото БеломорКанал

Котласский суд приговорил водителя, устроившего смертельное ДТП, к 11 лет лишения свободы. По вине мужчины погибли три человека и один пострадал. Об этом сообщает РИА «Новости». 

Следователи выяснили, что 27-летний житель Ухты Никита Князькин сел пьяным за руль в ноябре 2019 года. Мужчина гнал на автомобиле «Ауди Q3» по дороге «Котлас-Коряжма». В какой-то момент скорость его автомобиля достигла 170 км/ч. Мужчина выехал на встречную полосу, где врезался в «Фольксваген Поло». В салоне автомобиля находились три девушки. Они погибли на месте. Пассажир «Ауди» получил серьезные травмы. 

— Обвиняемый вину в совершении преступления не признал. Суд назначил ему 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. При этом мужчину лишили права управления транспортным средством на срок 2,5 года, — говорится в сообщении. 

Помимо того, обвиняемый должен будет выплатить 6 млн рублей за моральный ущерб.

Фото БеломорКанал
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