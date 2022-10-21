В Архангельске устранили провал у Михаило-Архангельского собора

Рабочие устранили провал у Михаило-Архангельского собора в Архангельске, пишет портал 29.RU.

Ранее на проблему обратил внимание блогер Михаил Шишов. Он опубликовал фотографии провала, размеры которого позволили молодому человеку забраться в него.

Теперь же на этом месте можно заметить ровно уложенные плиты. Сначала яму засыпали, предварительно укрепив грунт.

Архитектор собора Дмитрий Яскорский отметил, что провалы — не редкость для города, поскольку он стоит на болоте.

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