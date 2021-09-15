В Архангельске снова обнаружили загрязнение бетоном возле реки Юрас

Жительница Архангельска рассказала об обнаружении бетонной смеси у канавы недалеко от реки Юрас, пишет 29.RU.

Ранее в этом месте возле промышленной площадки на улице Дачной уже находили загрязнение — прямо в самой канаве.

Горожанка утверждает, что прежде бетон находился только в канаве, но 14 сентября приехала неизвестная бригада, которая оставила смесь на земле.

Природоохранный прокурор Архангельской области Владимир Сухов заявил, что в отношении подрядчика «СП-Бетон» будет проведена проверка.

В Министерстве природных ресурсов отметили, что скоро обнародуют информацию о загрязнении.