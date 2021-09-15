7.7 C
Рязань
Среда, 15 сентября, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

В Архангельске снова обнаружили загрязнение бетоном возле реки Юрас

Никита Брыкин
В Архангельске снова обнаружили загрязнение бетоном возле реки Юрас

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Жительница Архангельска рассказала об обнаружении бетонной смеси у канавы недалеко от реки Юрас, пишет 29.RU.

Ранее в этом месте возле промышленной площадки на улице Дачной уже находили загрязнение — прямо в самой канаве.

Горожанка утверждает, что прежде бетон находился только в канаве, но 14 сентября приехала неизвестная бригада, которая оставила смесь на земле.

Природоохранный прокурор Архангельской области Владимир Сухов заявил, что в отношении подрядчика «СП-Бетон» будет проведена проверка.

В Министерстве природных ресурсов отметили, что скоро обнародуют информацию о загрязнении.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,625ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]