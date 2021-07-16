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Пятница, 16 июля, 2021
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В Алтайском крае участкового убили и сожгли в служебной машине

Никита Брыкин
В Алтайском крае участкового убили и сожгли в служебной машине
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Накануне было найдено тело участкового оперуполномоченного, который считался пропавшим без вести в Алтайском крае, пишет МК.

Ранее вечером капитан полиции отправился проверить подучетного, который долгое время не отмечался у него.

В итоге утром в лесу было обнаружено служебное авто участкового. Его тело лежало в салоне. Оказалось, что транспортное средство сгорело дотла.

По предварительной версии, преступление совершил рецидивист, которого отправился проверять полицейский. Злоумышленника удалось задержать.

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