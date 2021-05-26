В Алтайском крае группа семиклассниц избила и изнасиловала ученицу младших классов

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В Алтайском крае группа школьниц избила и изнасиловала ученицу младших классов. Одной из подозреваемых оказалась барнаульская семиклассница. Об этом сообщает РЕН ТВ.

О произошедшем полиции стало известно 25 мая. По горячим следам правоохранители задержали подозреваемую, которая рассказала о произошедшем.

Девочка поведала, что раньше она дружила со своей жертвой. Однако около полутора лет назад их отношения испортились. Мама подозреваемой запретила дочери общаться с подругой, так как у той обнаружили вшей. После этого между ними начался конфликт.

Ненависть подозреваемой разделяли и другие подростки. В ноябре 2020 года злоумышленники создали в мессенджере группу «Крыс совет». Там они обсуждали жизнь будущей жертвы. Членами этого «клуба» стали восемь человек.

Незадолго до происшествия, 22 мая, одна из школьник пожаловалась, что младшеклассница обидела ее брата. Тогда члены группы решили проучить обидчицу.

На встречу с ученицей отправились четыре школьницы 23 мая. Потерпевшую они встретили на улице. Злоумышленница предложили ей поговорить в заброшенном доме. Девочка согласилась.

— Подозреваемая рассказала, что жертва начала огрызаться. За это ее начала избивать. Сначала было два удара в затылок и один в живот. Когда пострадавшая упала на пол, ее начали избивать ногами, — говорится в сообщении.

Во время экзекуции одна из девочек вспомнила, что однажды младшеклассница якобы попыталась снять с них юбки. Тогда жертву заставили раздеться, а после одна из школьниц изнасиловала ее бутылкой от пива. Все это подростки снимали на видео.

После всех издевательств потерпевшая оделась и ушла домой. Она рассказала о случившемся матери. Женщина обратилась в полицию.

Произошедшее преступницы обсуждали в чате «Крыс совет». В переписке они сочиняли «правильные показания» – чтобы никто из них не рассказал лишнего правоохранителям. 24 мая подозреваемые покинули группу в мобильном мессенджере.

Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело после насилия над ученицей начальных классов. На данный момент задержана одна подозреваемая. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования дела будет дана правовая оценка действиям подростков, которые распространяли видео в социальных сетях. В сети пишут, что чудовищные кадры были отправлены даже матери пострадавшей.

Известно, что пострадавшая девочка жила с матерью и бабушкой. В марте этого года семья была поставлена на учет из-за антисанитарии. По некоторым данным, потерпевшая будет помещена в реабилитационный центр для несовершеннолетних.