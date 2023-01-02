В Александро-Невском районе ВАЗ сбил двух подростков на обочине дороги

В селе Студенки Александро-Невского района два подростка пострадали от наезда легковушки. Инцидент произошёл на улице Центральной 1 января в 20:15, – сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на представителя Ряжской госавтоинспекции.

Мальчики 2006 и 2009 годов рождения находились на обочине дороги. В них въехал ВАЗ-21093, за рулём которого был молодой человек 1997 года рождения. Затем машина врезалась в забор.

Пострадавших с травмами доставили в Александро-Невскую больницу. Сам водитель получил перелом челюсти, у него взяли кровь для проверки на наличие в ней алкоголя.

Сообщается, что водитель уже был судим в 2020 году за управление ТС в нетрезвом состоянии.