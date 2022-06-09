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Четверг, 9 июня, 2022

В Александро-Невском районе на 21 день установили карантин из-за птичьего гриппа

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Александр Ильин

В Александро-Невском районе на 21 день установили карантин из-за птичьего гриппа

В Александро-Невском районе Рязанской области на 21 день установили карантин из-за птичьего гриппа. Постановление опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости» 8 июня.

Карантин вводится на 21 календарный день после убоя последней птицы. Эпизоотический очаг находится на личное подворье по адресу: улица Первомайская, д. 31В.

На период действия ограничительных мероприятий запрещено, в частности, лечение больных птиц, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз птиц, инкубационного яйца.

Очаг птичьего гриппа в Александро-Невском районе обнаружили 5 июня.

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