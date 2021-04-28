В Александро-Невском мужчина угрожал убить 45-летнюю знакомую табуретом

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В Александро-Невском мужчина угрожал убить свою знакомую табуретом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В один из дней к 45-летней местной жительнице пришел ее 34-летний знакомый. В доме у женщины они вместе распивали спиртные напитки. Житель поселка Каширин начал высказывать хозяйке дома претензии по поводу ее образа жизни. В ответ он получил обратную реакцию.

— Мужчина потерял над собой контроль, схватил деревянный табурет и стал замахиваться на потерпевшую, угрожая расправой. Женщине удалось немного смягчить ситуацию и вызвать полицейских, — говорится в сообщении.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Теперь ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.