В Александро-Невском мужчина угрожал убить 45-летнюю знакомую табуретом

В Александро-Невском мужчина угрожал убить свою знакомую табуретом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.
В один из дней к 45-летней местной жительнице пришел ее 34-летний знакомый. В доме у женщины они вместе распивали спиртные напитки. Житель поселка Каширин начал высказывать хозяйке дома претензии по поводу ее образа жизни. В ответ он получил обратную реакцию.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Теперь ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.