В администрации Рязани произошли кадровые изменения

В структуре администрации Рязани произошли серьёзные изменения. Соответствующая информация появилась на сайте мэрии.

Первым заместителем главы администрации Виталия Артёмова назначен Дмитрий Лощинин. Ранее этот пост занимал сам Артёмов.

В администрации Лощинин возглавлял управление капитального строительства.

Евгения Власова назначена на должность исполняющего обязанности заместителя главы администрации Рязани, руководителя аппарата мэрии. До назначения Власовой аппарат возглавлял Алексей Пустовалов.

С сайта мэрии убрана информация о ещё одном заместителе главы Олеге Федине. Заместителем мэра с приставкой и.о. стала Мария Ашихмина. Она возглавляет управление экономики и цифрового развития.

Напомним, 23 ноября, главой администрации Рязани утверждён Виталий Артёмов.