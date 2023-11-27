Понедельник, 27 ноября, 2023
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В администрации Рязани произошли кадровые изменения

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В структуре администрации Рязани произошли серьёзные изменения. Соответствующая информация появилась на сайте мэрии.

Первым заместителем главы администрации Виталия Артёмова назначен Дмитрий Лощинин. Ранее этот пост занимал сам Артёмов.

В администрации Лощинин возглавлял управление капитального строительства.

Евгения Власова назначена на должность исполняющего обязанности заместителя главы администрации Рязани, руководителя аппарата мэрии. До назначения Власовой аппарат возглавлял Алексей Пустовалов.

С сайта мэрии убрана информация о ещё одном заместителе главы Олеге Федине. Заместителем мэра с приставкой и.о. стала Мария Ашихмина. Она возглавляет управление экономики и цифрового развития.

Напомним, 23 ноября, главой администрации Рязани утверждён Виталий Артёмов.

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