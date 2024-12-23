В 2025-м стабильности не будет: астролог Алехнович ошарашила прогнозом в преддверии Нового года

2025 год обещает стать более динамичным и насыщенным, чем 2024-й, с быстрой сменой событий. В этом убеждена астролог Елизавета Алехнович. Своим прогнозом на предстоящий год она поделилась с изданием irk.ru.

Изменения в направлении движения медленных планет, отвечающих за глобальные процессы, приведут к значительным событиям, затрагивающим все сферы жизни. 2025 год станет точкой отсчёта новой эпохи, где старые процессы уступят место новым, стремительно развивающимся.

Год будет характеризоваться напряженностью и противостоянием, при этом некоторые глобальные процессы завершатся к концу года, а начавшиеся в новом году — продолжат своё развитие. Стабильности и гармонии в 2025 году ожидать не стоит, поскольку это будет период перестройки мира.

С точки зрения астрологии ключевыми событиями 2025 года станут окончательный переход Плутона в Водолей, перемещение Сатурна и Нептуна в знак Овна, а также переход Урана в Близнецы. Планетарные аспекты, включая напряжение между Марсом и Плутоном в первом полугодии, соединение Сатурна и Нептуна, и позитивную конфигурацию Урана, Нептуна и Плутона, также окажут значительное влияние.

Переход Плутона в Водолей усилит стремление к свободе в обществе, хотя эта свобода будет носить скорее внутренний характер, объединяя людей вокруг общих идей. В отличие от 2024 года, где наблюдались лишь предпосылки, в 2025 году Плутон окончательно перейдет в Водолея, ускорив перемены.

Соединение Сатурна и Нептуна в Овне, знаменующее начало нового цикла, предвещает людям быстрые и кардинальные изменения в государственном устройстве, включая новые законы и реформы. Усилится влияние религии на государство и общество, могут обостриться национальные и религиозные вопросы. Возможны научные прорывы в медицине и химии, появление новых верований. А ещё, что звучит особенно пугающе, возникновение новых болезней.

История показывает, что последний проход Нептуна по Овну (1861-1874) сопровождался отменой крепостного права и реформами, а последнее соединение Сатурна и Нептуна (1989) – падением Берлинской стены и началом распада СССР. В 2025 году объединение этих тенденций может сделать год эпохальным. Внешние противостояния продолжатся, а международные отношения останутся напряженными.

Переход Урана в Близнецы перенаправит фокус с экономических процессов на интеллектуальные. Это ппособствует научным открытиям, развитию цифровых технологий, искусственного интеллекта, а также возможным прорывам в космосе и цифровизации образования. Последний раз Уран был в Близнецах в 1942-1948 годах, в период значительных мировых событий.

Противостояние Марса и Плутона, начавшееся в 2024 году и продолжающееся до весны 2025, усилит конфликты, опасность и стихийные бедствия. Вся эта динамика досигнет пика весной, после чего общая атмосфера может измениться. Позитивная конфигурация Урана, Нептуна и Плутона способствует переменам и научному прогрессу, но существует риск, что эти перемены могут быть продиктованы личной выгодой, а не общим благом.

В частной жизни 2025 год потребует от каждого баланса между личной и социальной жизнью, а также развития мудрости и адаптивности, что поможет найти свое место в меняющемся мире.