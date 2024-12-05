В 2025 году на содержание дорог в Рязани выделено более 115 миллионов

На содержание автомобильных дорог в 2025 году Рязанская область выделила 115 миллионов 540 тысяч 587 рублей. Следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Из документов следует, что деньги пойдут на установку дорожных знаков, искусственных неровностей, пешеходных ограждений, ремонт ливневых канализаций и нанесение разметки. В рамках контракта проведут техническое обслуживание светофоров, установят диспетчерские пункты.

Работы будут выполнены в 12 этапов, срок сдачи последнего — до 31 декабря 2025 года.