В 2023 году в Рязанской области отремонтируют 4 детских школы искусств

В 2023 году в Рязани продолжат реконструкцию детской школы искусств № 5, начнётся реконструкция в Сараевской детской школе искусств, сделают капитальный ремонт в Елатомской детской школе искусств в Касимовском районе и Кораблинской детской художественной школе имени А. В. Картынова. Об этом сообщает портал регионального отделения партии «Единая Россия».

В сообщении отмечается, что работа выполняется по поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова. Более 94 миллионов рублей на это выделил федеральный бюджет.

Также в рамках нацпроекта обновится материальная база школ — для детских учреждений купят новые инструменты, оборудование, материалы.

В текущем году в регионе создадут 7 модельных библиотек, отремонтируют 4 муниципальных музея и бывший ДК птицеводов в Рязани. В Сасовском, Спасском и Ряжском районах планируется построить три сельских дома культуры, отремонтируют Константиновский СДК Рыбновского района и Павелецкий ДК Скопинского района. В Рязани продолжится реконструкция ТЮЗа.