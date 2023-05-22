В 2023 году в Рязанской области ГИА напишут более 14 тысяч школьников

Рязанская область готова к проведению государственной итоговой аттестации, об этом сообщила министр образования области Ольга Щетинкина 22 мая. В 2023 году в Рязанской области государственную итоговую аттестация пройдут более 10 тысяч девятиклассников и около 4 тысяч выпускников 11 классов общеобразовательных организаций.

Кроме того, на единый государственный экзамен зарегистрировался 331 выпускник прошлых лет и 224 обучающихся образовательных организаций профессионального образования.

Как и в прошлом году, ГИА-9 и ГИА-11 проводятся в три этапа: досрочный, основной, дополнительный. Досрочный период для одиннадцатиклассников прошел на базе МБОУ «Школа № 13» в штатном режиме, у девятиклассников досрочного периода не было, в связи с отсутствием заявок.

Основной период в 9 классах начнется с 24 мая, в 11 классах – с 26 мая и завершится 01 июля.

Одним из обязательных условий получения допуска к ГИА является итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9 классов и итоговое сочинение для выпускников 11 классов. В этом году на повторное обучение будут оставлены 4 девятиклассника. Один одиннадцатиклассник получил «не зачет» за итоговое сочинение.

По словам министра образования, среди выпускников около 1300 имеют ограниченные возможности здоровья. Для них при проведении экзаменов будут созданы необходимые условия.

По сравнению с прошлым годом, в два раза увеличилось количество школьников, сдающих ЕГЭ по информатике и ИКТ. Так же на полчаса продлили время написание ЕГЭ по истории, теперь школьникам дается 210 минут на написание экзамена.

Ольга Щетинкина отметила, что в этом году организована психологическая подготовка выпускников, их родителей и учителей к проведению ГИА. Все ППЭ ЕГЭ региона будут обеспечены онлайн-видеонаблюдением, средствами подавления сигналов сотовой связи, металлодетекторами (стационарными и ручными).

Стоит отметить, что с 1 сентября 2023 года вступит в силу приказ Минпросвещения и Рособнадзора об изменении порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11.