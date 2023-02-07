В 2022 году Рязанская область заняла 2-ю строчку в ЦФО по индексу промпроизводства

Рязанская область является лидером роста промышленности в России. Несколько лет рост промышленности региона превышает среднероссийские значения.

В прошлом году индекс промпроизводства составил 109,2%. Рязанская область оказалась на 2-й строчке в Центральной России и на 9-й – по стране. Об этом сообщает региональное минэкономразвития.

Таких показателей удалось достичь благодаря региональной программе развития промышленности. В 2022 году больше 20 промпредприятий получили льготные займы Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области.

Фонд также компенсировал 16 предприятиям часть затрат на уплату процентов по кредитным договорам на пополнение оборотных средств. Ещё 10 организаций получили возмещение за приобретение нового оборудования.

Впервые опробован механизм предоставления совместного займа с федеральным Фондом развития промышленности. В 2023 году эту практику планируется масштабировать.

Центр кластерного развития профинансировал свыше 30 договоров предприятий-участников кластеров.

Регион выделил на эти меры поддержки промышленности около 400 млн рублей.