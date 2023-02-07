Вторник, 7 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В 2022 году Рязанская область заняла 2-ю строчку в ЦФО по индексу промпроизводства

На главнуюНовости Рязани

Рязанская область является лидером роста промышленности в России. Несколько лет рост промышленности региона превышает среднероссийские значения.

В прошлом году индекс промпроизводства составил 109,2%. Рязанская область оказалась на 2-й строчке в Центральной России и на 9-й – по стране. Об этом сообщает региональное минэкономразвития.

Таких показателей удалось достичь благодаря региональной программе развития промышленности. В 2022 году больше 20 промпредприятий получили льготные займы Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области.

Фонд также компенсировал 16 предприятиям часть затрат на уплату процентов по кредитным договорам на пополнение оборотных средств. Ещё 10 организаций получили возмещение за приобретение нового оборудования.

Впервые опробован механизм предоставления совместного займа с федеральным Фондом развития промышленности. В 2023 году эту практику планируется масштабировать.

Центр кластерного развития профинансировал свыше 30 договоров предприятий-участников кластеров.

Регион выделил на эти меры поддержки промышленности около 400 млн рублей.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации