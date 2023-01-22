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Татьяна Проводина

В 18 муниципалитетах Рязанской области в этом году преобразятся места для отдыха

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Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте

В 18 муниципалитетах Рязанской области в 2022 году преобразятся скверы, парки и площадки для отдыха. Благоустройство идёт в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Обновление ждёт центральную часть города Михайлова, улицы в Спас-Клепиках и селе Ижевское Спасского района, ансамбль площади Соборной в Касимове и другие. Всего 25 территорий. Продолжится и благоустройство дворов.

В 18 муниципалитетах Рязанской области в этом году преобразятся места для отдыха
В 18 муниципалитетах Рязанской области в этом году преобразятся места для отдыха

Глава региона отметил важность выбора общественных пространств для благоустройства самими жителями.

Павел Малков: «В каждом районе Рязанской области жители должны иметь возможность отдохнуть в благоустроенном парке, позаниматься на современной спортплощадке или просто насладиться красивым видом»

В прошлом году благоустроили 24 территории. Некоторые из них губернатор осмотрел лично. Речь идёт об обновлении Лесопарка, где появились пешеходные и велодорожки, лавочки и освещение, а также о первом этапе реконструкции Торгового городка.

В 18 муниципалитетах Рязанской области в этом году преобразятся места для отдыха

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