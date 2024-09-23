Ужас «чугунного монстра» накрыл Украину

Кадры с мощным взрывом, вызванным применением одной из самых мощных российских авиационных бомб, опубликованные в Telegram-канале «Военкоры Русской весны», произвели впечатление не только на военнослужащих Вооружённых сил Украины, но и на жителей Киева. Об этом пишет aif.ru.

На кадрах видно, как над местом попадания ФАБ-3000 поднимается огромный огненный столб. Это подтверждает факт прямого попадания по заявленной цели — складу боеприпасов и временному пункту дислокации ВСУ.

Если боевиков трёхтонный фугас уничтожил на месте, то зрители украинских «телеграмм-каналов», где также публикуются кадры авиаударов, были шокированы мощью взрыва.

«Если десяток русских монстров прилетит по Киеву, от него ничего не останется», — один из комментариев в украинских социальных сетях.

Удар сверхмощной авиационной бомбой был нанесён по позициям боевиков в Курской области.

Стальной «Град» накрыл боевиков

По информации Министерства обороны Российской Федерации, артиллеристы группировки войск «Юг» нанесли залповый удар по позициям Вооружённых сил Украины реактивными системами залпового огня «Град» на Донецком направлении.

«В этот раз экипажи РСЗО «Град» «Южной» группировки войск нанесли удар и уничтожили опорный пункт противника. Система залпового огня нанесла площадное поражение, накрыла определённый периметр, тем самым поразила рассредоточенную силу противника», — сообщили военные.

Принцип неожиданности является основным при нанесении ударов по противнику. Разведка определяет координаты целей, после чего на «точку» выдвигаются машины РСЗО. За считанные минуты установки приводятся в боевое положение. Команда «Огонь!» и максимально быстрый уход из опасной зоны.

«Великий уничтожитель» обрушил мост с техникой ВСУ

Неподалёку от Купянска ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» был уничтожен мост через реку Оскол, по которому Вооружённые силы Украины перебрасывали на левобережный плацдарм резервы и технику.

Этот мост играл ключевую роль для обеспечения логистики украинской армии на этом участке линии боевого соприкосновения. Теперь опорные пункты ВСУ отрезаны от путей снабжения, что, по мнению военных экспертов, негативно скажется на боеспособности украинских подразделений.

«Мы активно воюем в районе Кругляковки. Противник несёт большие потери. Скорые возят из Чугуева, Волчанска, Липцев раненых украинских военных в Харьков. Раненых иностранцев везут в Киев», — сообщил в своём Telegram-канале о ситуации под Харьковом и в районе Купянска военный эксперт Геннадий Алехин.