«Устроили зверинец!»: толпа атаковала центр для мигрантов в Екатеринбурге

Огромная толпа собралась возле миграционного центра на улице Сулимова в Екатеринбурге утром в четверг, пишет E1.RU со ссылкой на очевидца.
По его словам, иностранцы пришли получить разрешение на временное проживание.
Полицейские с трудом прорывались через толпу приезжих.
Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых уточнил, что утром желающих попасть в центр было много, днем их стало заметно меньше, ситуация под контролем.
У нелегальных мигрантов есть возможность оформить документы до 30 апреля.