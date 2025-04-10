«Устроили зверинец!»: толпа атаковала центр для мигрантов в Екатеринбурге

Огромная толпа собралась возле миграционного центра на улице Сулимова в Екатеринбурге утром в четверг, пишет E1.RU со ссылкой на очевидца.

По его словам, иностранцы пришли получить разрешение на временное проживание.

«Утром люди устроили какой-то зверинец! Толкались, кричали, свистели, все пытались зайти при открытии», — отметил собеседник издания.

Полицейские с трудом прорывались через толпу приезжих.

Реклама

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых уточнил, что утром желающих попасть в центр было много, днем их стало заметно меньше, ситуация под контролем.

У нелегальных мигрантов есть возможность оформить документы до 30 апреля.