Установлена личность умершего в Рязани возле медцентра «Еламед»: им оказался опытный невролог Александр Каржевин

В Рязани установили личность мужчины, который скончался возле медцентра «Еламед». Это врач-невролог с более чем 40-летним стажем Александр Дмитриевич Каржевин.
Александр Каржевин – выпускник Рязанского медицинского института 1980 года по специальности «Лечебное дело».
Опытный невролог вёл приём в том числе и в медицинском центре «Еламед», рядом с которым произошла трагедия, – пишет «Комсомольская правда».
Коллеги Каржевина в соцсетях отзываются о нём как о светлом, добром человеке и прекрасном враче.
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