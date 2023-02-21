Вторник, 21 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Установлена личность умершего в Рязани возле медцентра «Еламед»: им оказался опытный невролог Александр Каржевин

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Фото с сайта медицинского центра "Еламед"

В Рязани установили личность мужчины, который скончался возле медцентра «Еламед». Это врач-невролог с более чем 40-летним стажем Александр Дмитриевич Каржевин.

Александр Каржевин – выпускник Рязанского медицинского института 1980 года по специальности «Лечебное дело».

Опытный невролог вёл приём в том числе и в медицинском центре «Еламед», рядом с которым произошла трагедия, – пишет «Комсомольская правда».

Коллеги Каржевина в соцсетях отзываются о нём как о светлом, добром человеке и прекрасном враче.

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