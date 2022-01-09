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Воскресенье, 9 января, 2022
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Установлена личность погибшего в ДТП с фурой в Рязанском районе

Александр Ильин

Установлена личность человека, который погиб в аварии с большегрузом и двумя легковыми автомобилями в Рязанском районе, сообщает ИД «Пресса».

Напомним, ДТП случилось 8 января на 530-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».

На повороте на деревню Секиотово водитель тягача DAF с полуприцепом столкнулся с Nissan Qashqai и Changan. По предварительной информации, легковушки остановились перед светофором на красный свет.

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В результате аварии пострадали семь человек, среди которых ребенок 2012 года рождения.

Погиб 71-летний пассажир Nissan. Обстоятельства происшествия уточняются.

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