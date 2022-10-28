Установлена личность мужчины, сбитого фурой на Первомайском проспекте Рязани

В результате наезда фуры на Первомайском проспекте Рязани погиб мужчина 1936 года рождения, сообщает YA62.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах города.

ДТП случилось 28 октября около дома № 33 в 09.30. Наезд на человека, переходившего дорогу в неположенном месте, совершил грузовик МАЗ под управлением водителя 1978 года рождения.

Пешеход получил тяжелейшие травмы. К моменту приезда скорой помощи пострадавший находился в агональном состоянии. Медики час проводили реанимационные мероприятия — безуспешно.

Труп увезли в морг на экспертизу.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram