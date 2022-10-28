Пятница, 28 октября, 2022
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Установлена личность мужчины, сбитого фурой на Первомайском проспекте Рязани

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Фото: vk.com/rzn_life_vk

В результате наезда фуры на Первомайском проспекте Рязани погиб мужчина 1936 года рождения, сообщает YA62.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах города.

ДТП случилось 28 октября около дома № 33 в 09.30. Наезд на человека, переходившего дорогу в неположенном месте, совершил грузовик МАЗ под управлением водителя 1978 года рождения.

Пешеход получил тяжелейшие травмы. К моменту приезда скорой помощи пострадавший находился в агональном состоянии. Медики час проводили реанимационные мероприятия — безуспешно.

Труп увезли в морг на экспертизу.

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