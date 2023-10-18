Ушёл из жизни экс-главврач рязанской больницы им. Семашко Анатолий Голубков

В возрасте 87 лет скончался бывший главный врач Рязанской ОКБ имени Семашко Анатолий Иванович Голубков. О смерти медика сообщает официальная страница клиники ВКонтакте.

Анатолий Иванович возглавлял «Клиническую больницу имени Н. А. Семашко с 1973 по 1998 год. В сообщении отмечается, что в это время Голубков проявил себя умелым руководителем, пользующимся заслуженным авторитетом у сотрудников и пациентов.

За профессиональные достижения Голубков награждён знаком «Отличник здравоохранения», ведомственными грамотами и дипломами.

7info выражает соболезнования родным и близким покойного.