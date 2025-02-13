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Фото: телеграм-канал "Рязань"
Экология, природа, животные

Уровень воды в Оке упал на 3 метра

Анастасия Мериакри

Рязанцы сообщили о падении уровня воды в Оке. Соответствующий пост разместили в телеграм-канале «Рязань».

Уровень воды в Оке за зиму упал на 3 метра. Такое наблюдение сделали житиле сел Федякино, Константиново, Кузьминское Рыбновского района.

«Можно легко идти по берегу реки, где еще осенью была вода», — сообщает рязанец.

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