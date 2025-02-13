Уровень воды в Оке упал на 3 метра

Рязанцы сообщили о падении уровня воды в Оке. Соответствующий пост разместили в телеграм-канале «Рязань».
Уровень воды в Оке за зиму упал на 3 метра. Такое наблюдение сделали житиле сел Федякино, Константиново, Кузьминское Рыбновского района.
Рязанцы сообщили о падении уровня воды в Оке. Соответствующий пост разместили в телеграм-канале «Рязань».
Уровень воды в Оке за зиму упал на 3 метра. Такое наблюдение сделали житиле сел Федякино, Константиново, Кузьминское Рыбновского района.
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