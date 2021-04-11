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Воскресенье, 11 апреля, 2021
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Урбанист резко раскритиковал уличное освещение Ярославля

Никита Брыкин
Изображение Pexels с сайта Pixabay

Глава регионального отделения фонда «Городские проекты» Денис Харитонов высказался о проблеме с освещением в Ярославле, пишет портал «76.ru».

По его словам, мэрия всерьез взялась за ее решение, однако, по мнению активиста, властям не хватило компетенций для разработки качественной реформы городского освещения.

«Пошли простым путем замены старых лампочек на новые, светодиодные. Это привело к большой эстетической проблеме: в городе стали устанавливать светодиодные светильники с холодной температурой», – отметил Харитонов.

В результате, как считает урбанист, из-за белого холодного света город стал «похож на морг».

Харитонов призывает чиновников обратить внимание на светильники с температурой 2700–4000 К. В частности, в историческом центре можно использовать более теплый свет, а на больших магистралях, деловых кварталах и за городом – нейтральный.

Автор колонки заключил, что властям нужно обратиться за помощью к световым дизайнерам, которые могли бы составить мастер-план освещения областного центра.

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