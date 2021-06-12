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Суббота, 12 июня, 2021
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Управляющий региональным отделением СберБанка Иван Семёнов поздравил рязанцев с Днём России

7info7
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Управляющий региональным отделением СберБанка Иван Семёнов поздравил рязанцев с Днём России. 7info публикует текст поздравления.

Уважаемые рязанцы! Поздравляю вас с Днём России!

12 июня не просто один из праздничных дней. Он воплотил в себе праздник свободы, мира, равенства и национального единства.

Мы живем в великой стране с богатой историей, гордимся победами предков, хотим сохранить и приумножить могущество нашей Родины.

Желаю вдохновения, счастья, благополучия, удачи и успехов в каждом деле! С Днем России!

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