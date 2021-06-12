Управляющий региональным отделением СберБанка Иван Семёнов поздравил рязанцев с Днём России. 7info публикует текст поздравления.
Уважаемые рязанцы! Поздравляю вас с Днём России!
12 июня не просто один из праздничных дней. Он воплотил в себе праздник свободы, мира, равенства и национального единства.
Мы живем в великой стране с богатой историей, гордимся победами предков, хотим сохранить и приумножить могущество нашей Родины.
Желаю вдохновения, счастья, благополучия, удачи и успехов в каждом деле! С Днем России!