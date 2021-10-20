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Среда, 20 октября, 2021
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Уполномоченный по правам человека в РФ поддержала кандидатуру Епихиной на новый срок

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19 октября омбудсмен Татьяна Москалькова встретилась с кандидатом на должность уполномоченного по правам человека в Рязанской области Натальей Епихиной.

На встрече они обсудили ситуацию в Рязанской области и наметили приоритетные направления работы с гражданами. Прежде всего, это обеспечение социально-экономических прав, поддержка пожилых людей, защита прав на медицинскую помощь, разработка механизмов бесплатной юридической помощи.

По итогам встречи Москалькова поддержала кандидатуру Епихиной на должность регионального омбудсмена.

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