Уполномоченный по правам человека в РФ поддержала кандидатуру Епихиной на новый срок

19 октября омбудсмен Татьяна Москалькова встретилась с кандидатом на должность уполномоченного по правам человека в Рязанской области Натальей Епихиной.

На встрече они обсудили ситуацию в Рязанской области и наметили приоритетные направления работы с гражданами. Прежде всего, это обеспечение социально-экономических прав, поддержка пожилых людей, защита прав на медицинскую помощь, разработка механизмов бесплатной юридической помощи.

По итогам встречи Москалькова поддержала кандидатуру Епихиной на должность регионального омбудсмена.