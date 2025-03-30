Уникальную операцию по пересадке печени сделали в Рязанской ОКБ

В Рязанской ОКБ выполнили уникальную операцию по пересадке печени. Об этом сообщает группа медучреждения ВКонтакте.
Мужчина 54 лет страдал смертельным заболеванием — циррозом печени. У людей с таким диагнозом в последней стадии есть только один шанс на спасение жизни — пересадить здоровый орган.
У нашего пациента шансов выжить без донорской печени не было. Мужчину внесли в лист ожидания на трансплантацию печени. И вот наконец-то появилась подходящая печень. Пациента экстренно положили на операцию в Рязанскую ОКБ.
Операция длилась примерно шесть часов. Послеоперационный период был трудным и волнительным. Сегодня пациент уже дома.
В регионе на базе Рязанской ОКБ осуществляется программа по трансплантации печени и почки.