Уникальную операцию по пересадке печени сделали в Рязанской ОКБ

В Рязанской ОКБ выполнили уникальную операцию по пересадке печени. Об этом сообщает группа медучреждения ВКонтакте.

Мужчина 54 лет страдал смертельным заболеванием — циррозом печени. У людей с таким диагнозом в последней стадии есть только один шанс на спасение жизни — пересадить здоровый орган.

У нашего пациента шансов выжить без донорской печени не было. Мужчину внесли в лист ожидания на трансплантацию печени. И вот наконец-то появилась подходящая печень. Пациента экстренно положили на операцию в Рязанскую ОКБ.

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Операция длилась примерно шесть часов. Послеоперационный период был трудным и волнительным. Сегодня пациент уже дома.

«Он сам просился домой, говорил, что чувствует себя хорошо, но команда трансплантологов не выписывала его, пока не убедились, что все в порядке. Сегодня мы можем порадоваться за него и за всех причастных к этому радостному событию — отметили в ОКБ.

В регионе на базе Рязанской ОКБ осуществляется программа по трансплантации печени и почки.