«Умирали те, у кого много понтов»: прошедшие горячие точки дали советы мобилизованным

Жители Екатеринбурга, которые имеют боевой опыт в горячих точках, дали советы мобилизованным, пишет E1.RU.

Бывший командир отряда по имени Виктор рассказал, что чаще всего в зоне боевых действий гибнут из-за разгильдяйства и пофигизма.

«Умирали чаще те, у кого много гонора и понтов: «Я все знаю, я все умею». Теряли осторожность. По пьянке, подрывались на мине или становились жертвой снайпера», – пояснил собеседник.

Он призвал не доверять местному населению и внимательно отнестись к сбору своей аптечки. Также ветеран призвал не трогать лежащие на земле предметы, поскольку это может быть растяжка.

Экс-глава отряда посоветовал взять с собой фонарик, перочинный нож, спички и купить удобную обувь.

«Большая часть погибала из-за того, что начинала паниковать. Действуют на эмоциях и ошибаются», – уточнил мужчина.

Прошедший обе чеченских кампании ветеран Дмитрий порекомендовал иметь при себе непромокаемую куртку, штаны защитного цвета и спальный мешок.

Также он предупредил об опасности несогласованности действий, дружественного огня, подрывов на растяжках и минах, болезней.