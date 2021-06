- Advertisement -

Не стало артистки Полины Соколовой, известной по клипам популярной группы Little Big. Информация об этом появилась на странице коллектива ВКонтакте.

Причина смерти не уточняется.

Участники Little Big выразили соболезнования семье и близким покойной.

Полина, ты навсегда останешься частью нашей большой семьи. Покойся с миром, — говорится в сообщении.

Полина Соколова снималась в клипах Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody.