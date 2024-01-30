Умерла адвокат Людмила Вержуцкая

Скончалась адвокат Людмила Вержуцкая, которая защищала в суде потерпевших по делу тренера-педофила, сообщает «КП-Рязань».

Вержуцкая умерла 16 декабря. Юрист жила в Московской области, но в последнее время часто приезжала в Рязанский регион.

Вержуцкая представляла в суде потерпевшую сторону в деле о тренере-педофиле, насиловавшем 12-летнюю девочку.

По данным издания, тренера приговорили сначала к 14 годам колонии строго режима, но приговор отменил Рязанский областной суд из-за незаконного состава суда.

Новый приговор — 13 лет 8 месяцев колонии, вступил в законную силу 20 октября прошлого года.

В настоящее время осужденный подал кассационную жалобу, отмечает КП.