Вторник, 30 января, 2024
На главнуюНовости Рязани

Умерла адвокат Людмила Вержуцкая

7info
spot_img

Скончалась адвокат Людмила Вержуцкая, которая защищала в суде потерпевших по делу тренера-педофила, сообщает «КП-Рязань».

Вержуцкая умерла 16 декабря. Юрист жила в Московской области, но в последнее время часто приезжала в Рязанский регион.

Вержуцкая представляла в суде потерпевшую сторону в деле о тренере-педофиле, насиловавшем 12-летнюю девочку.

По данным издания, тренера приговорили сначала к 14 годам колонии строго режима, но приговор отменил Рязанский областной суд из-за незаконного состава суда.

Новый приговор — 13 лет 8 месяцев колонии, вступил в законную силу 20 октября прошлого года.

В настоящее время осужденный подал кассационную жалобу, отмечает КП.

- Advertisement -

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах