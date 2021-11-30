Умер руководитель песенного ансамбля «Музыкальные узоры» Геннадий Сафонкин

27 ноября ушел из жизни Геннадий Семёнович Сафонкин — аккомпаниатор, руководитель песенного ансамбля «Музыкальные узоры» Турлатовского СДК Рязанского района. Об этом сообщил Рязанский областной научно-методический центр.

— Геннадия Семеновича знали, как увлеченного, талантливого специалиста, высококвалифицированного сотрудника, проработавшего в культуре более 45 лет, — говорится в сообщении.

Сафонкин родом из Чучковского района Рязанской области, здесь же он начал свою профессиональную деятельность в 1974 году в должности заведующего автоклубом Чучковского отдела культуры, а с 1982 по 1987 года был директором Чучковского районного Дома культуры. В 1993 году стал художественным руководителем и культорганизатором Инякинского СДК Шиловского района, где проработал более 15 лет.

С 2009 года Геннадий Семенович работал в Турлатовском сельском Доме культуры аккомпаниатором и руководителем песенного ансамбля. Под его руководством коллектив «Музыкальные узоры» не раз становился лучшим песенным коллективом на смотрах художественной самодеятельности Рязанского района, ежегодно принимал участие в традиционном празднике песни им. певцов братьев Пироговых, где неоднократно был награжден дипломами за высокое исполнительское мастерство.

Коллектив принимал участие в XII областном празднике национальных культур «Многоликая Россия». В 2017 году на ежегодном фестивале Рязанского муниципального района «Щедра талантами Рязанская земля» ансамбль «Музыкальные узоры» был победителем в номинации «Лучший хор, не имеющий звания народный».

В 2020 году был участником 1 Всероссийского конкурс-фестиваля творчества и искусств «Дыхание весны» и награжден дипломом Лауреата 1 степени и благодарственным письмом.

— Геннадий Семенович был неравнодушным и инициативным специалистом, стремился использовать передовые технологии и опыт работы с новейшими разработками в сфере культуры. Был очень творческим человеком, со своим художественным вкусом, абсолютно знающим свое любимое дело, — говорится в сообщении.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.