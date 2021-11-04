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Четверг, 4 ноября, 2021
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Умер председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Рязанской области Александр Толченкин

7info

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В среду, 3 ноября, на 66-м году жизни скончался полковник милиции в отставке Александр Толченкин. Об это сообщил сайт УМВД Рязанской области.

Работу в милиции Толченкин начинал рядовым сотрудником, в конце карьеры возглавлял структурное подразделение регионального УМВД. В последнее время возглавлял Совет ветеранов сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск Рязанской области.

Коллеги отзываются об Александре Александровиче как о замечательном человеке, отзывчивом руководителе, прекрасном семьянине. 

РИА “7 новостей” выражает соболезнования родным и близким покойного. 

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