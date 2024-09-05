Умер Дмитрий Достоевский, правнук писателя Федора Достоевского

5 сентября стало известно о смерти Дмитрия Достоевского, внука писателя Федора Достоевского. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости» со ссылкой на информацию от родственников умершего.

До выхода на пенсию Дмитрий Достоевский работал водителем трамвая в Санкт-Петербурге. Также отмечается, что за свою жизнь он освоил много профессий.

Дмитрий Достоевский снимался в кино. Его можно увидеть в документальном фильме Павла Павликовского «Путешествие Достоевского». В нем правнук писателя повторяет путешествие своего знаменитого прадеда в 1862 году. Герой преследует цель купить подержанный мерседес в Германии.