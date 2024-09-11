Умер артист Игорь Теплов

10 сентября скончался заслуженный работник культуры РФ Игорь Владимирович Теплов. О смерти преподавателя сообщает страница Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева (Карандаша).

Игорь Владимирович умер в возрасте 68 лет. Причина его смерти не названа.

Теплов был потомственным цирковым артистом, жонглёром на лошадях. Кроме того, снимался в кино. Самый известный фильм с его участием — «Сибириада».

Прощание с артистом пройдёт 12 сентября в 10:30 в морге клиники «Медси» в посёлке Отрадное.