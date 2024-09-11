Среда, 11 сентября, 2024

Умер артист Игорь Теплов

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Фото: vk.com/gutsei

10 сентября скончался заслуженный работник культуры РФ Игорь Владимирович Теплов. О смерти преподавателя сообщает страница Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева (Карандаша).

Игорь Владимирович умер в возрасте 68 лет. Причина его смерти не названа.

Теплов был потомственным цирковым артистом, жонглёром на лошадях. Кроме того, снимался в кино. Самый известный фильм с его участием — «Сибириада».

Прощание с артистом пройдёт 12 сентября в 10:30 в морге клиники «Медси» в посёлке Отрадное.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязанской области возбудили уголовное дело о халатности в региональном минздраве

В Сапожковском районе прошла встреча с семьями участников СВО

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела мигранта-педофила

Сбербанк повысил ставки по вкладам до 20% годовых

Родственники погибшего в ДТП в Рязани 5-летнего мальчика не обсуждали компенсацию

Зеленский рассказал о «плане победы Украины»

Стресс помогает повысить подвижность сперматозоидов

Инцидентом с отравлением угарным газом в Рязани заинтересовался Бастрыкин

В Рязанском перинатальном центре приняли сложные роды у пациентки

В Рязани прошел мастер-класс по оказанию первой медпомощи для старшеклассников

Рязанская область помогает с реконструкцией 17 объектов в Херсонской области

Более 800 тысяч рублей рязанцы потратили на услуги парикмахеров и салоны красоты за 7 месяцев 2024 года