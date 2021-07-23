Улицы Попова и Никольская в Великом Новгороде закроют из-за съемок фильма

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В пятницу, 23 июля, в Великом Новгороде закроют улицы Попова и Никольская. Все из-за съемок фильма. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Компания «Гамма» будет перекрывать дороги несколько раз на две минуты. В это время будут проводиться съемки фильма.

Так, на улице Попова движение закроют на участке от Ломоносова до проспекта Мира с 18:00 до 21:00. На Никольской же ограничение введут в районе дома №7/8 с 21:00 до 00:00.

В администрации рекомендовали сотрудникам ГИБДД проконтролировать безопасность дорожного движения и оказать содействие компании при проведении съемок.