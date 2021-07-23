20.3 C
Рязань
Пятница, 23 июля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Улицы Попова и Никольская в Великом Новгороде закроют из-за съемок фильма

Елена Лобанова
Улицы Попова и Никольская в Великом Новгороде закроют из-за съемок фильма
- Advertisement -

В пятницу, 23 июля, в Великом Новгороде закроют улицы Попова и Никольская. Все из-за съемок фильма. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Компания «Гамма» будет перекрывать дороги несколько раз на две минуты. В это время будут проводиться съемки фильма.

Так, на улице Попова движение закроют на участке от Ломоносова до проспекта Мира с 18:00 до 21:00. На Никольской же ограничение введут в районе дома №7/8 с 21:00 до 00:00.

В администрации рекомендовали сотрудникам ГИБДД проконтролировать безопасность дорожного движения и оказать содействие компании при проведении съемок.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]