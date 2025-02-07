Улица Болдаревская в Рязани: как стала улицей Некрасова и какая легенда связана с этим переименованием

Городская магистраль, названная в своё время по фамилии известного дворянского рода Болдаревых, сейчас носит имя поэта Н.А. Некрасова. Проходит параллельно ул. Ленина (Астраханской) и соединяет собой улицы Новослободскую и Соборную (в дореволюционное время она была более длинной и после перекрёстка с улицей Соборной уходила в пойменные луга реки Трубеж).

Дворяне Болдаревы

В дореволюционной Рязани было принято называть многие улицы, переулки, проезды и тупики в честь фамилии владельца лучшего дома, на них расположенного. Это определялось не только непосредственно местными городскими властями, но и общественным мнением. Болдаревской именовалась нынешняя улица Некрасова.

Некоторые краеведы утверждают, что господин Болдарев, в честь которого улица получила название, – это рязанский личный почетный гражданин, известный купец-колбасник, ещё в конце XVIII столетия построивший для проживания своей семьи каменный двухэтажный особняк, расположившийся недалеко от левого берега Лыбеди (отмечу, что сейчас эта река течёт по скрытым под землёй трубам, а над ней находится благоустроенная асфальтированная площадь, ведущая к зданию цирка). На самом деле никакого «известного колбасника» Болдарева в Рязани XVIII-XIX веков не существовало, что абсолютно точно доказывают архивные исследования (известны фамилии всех купцов Рязани того времени). А «считающийся лучшим на улице дом» был возведён в конце тридцатых годов позапрошлого столетия генерал-майором Аркадием Африкановичем Болдаревым. Здание это, к сожалению, не сохранилось. Неизвестно даже точное место его расположения, по поводу чего среди историков до сих пор ведутся нешуточные споры.

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Как сообщили мне знающие краеведы, представители дворянского рода Болдаревых обосновались на Рязанщине в XVIII столетии. Упомянутый выше генерал Аркадий Болдарев был в своё время полковником лейб-гвардии Измайловского полка. Служил в Петербурге. Был женат на графине Елене Павловне фон дер Пален. Выйдя в отставку в 1837 году, проживал в основном в своём поместье – селе Фурсове Михайловского уезда Рязанской губернии. Его сын Николай Аркадьевич хоть и родился в Петербурге в 1826 году (его крестным отцом, судя по сохранившимся документам, был император Николай I), жил в том доме на Болдаревской улице, который построил его отец. Николаю Аркадьевичу Болдареву благодаря незаурядным личным качествам удалось сделать блестящую карьеру. Окончив школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, до 1858 года он состоял на военной службе. Дослужился до чина полковника. Потом работал в Министерстве внутренних дел. А в 1866 году стал рязанским губернатором и прослужил в этой должности семь лет.

Переименование

В советское время бывшую Болдаревскую переименовали в улицу Некрасова в 1928 году. Кое кто из её теперешних жителей, как уверяют меня некоторые краеведы, до сих убеждены, что товарищ Некрасов – это революционер и один из видных общественных советских деятелей Рязани периода 1917-1928 гг. На самом деле это всего лишь непонятно откуда взявшаяся легенда. Во-первых, ни о каком «видном общественном советском деятеле» Некрасове историкам не известно. А во-вторых, в постановлении президиума горсовета г. Рязани от 8 августа 1928 г. конкретно сказано: «Переименовать бывшую Болдаревскую в улицу поэта Николая Алексеевича Некрасова». Со дня смерти которого 8 января 1928 года исполнилось пятьдесят лет.

Бывшие домовладельцы

Известны фамилии тех семей, которые жили на улице Болдаревской в дореволюционное время в своих частных домах: Голубовы, Львовы, Мельгуновы, Прозоровы, Алексинские, Стародубские, Скворцовы, Шиловские, Кельцевы, Салтыковы. Умерший в первой половине XIX столетия и погребенный в Троицком монастыре генерал-майор Иван Иванович Львов был соседом Аркадия Африкановича Болдарева. Об их кепкой дружбе рязанские старожилы помнили вплоть до революционной смуты.

Штабс-капитан Николай Сергеевич Мельгунов отличился в русско-турецкой войне 1828-29 гг. Будучи ещё совсем молодым, он был награжден орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «за храбрость». В середине XIX века Федор Федорович Кельцев служил в Рязанском губернском Правлении, а врач Петр Владимирович Стародубский был в Рязани директором Александрийского детского приюта.

Скончавшийся в 1912 году купец Иван Голубов, будучи городской головою, долгое время возглавлял администрацию Рязани. А наиболее уважаемой личностью, владевшей домом на Болдаревской в начале прошлого столетия, по свидетельствам рязанских старожилов, был купец 1-й гильдии Иван Андреевич Салтыков. Тот самый, который построил и подарил городу и поныне существующую больницу. До революции она так и именовалась: Салтыковская. Сейчас же это учреждение известно, как больница имени Семашко (была переименована в советское время в честь первого наркома здравоохранения).

Эволюционная неумолимость

Сейчас старых зданий на бывшей Болдаревской улице становится всё меньше. Ветхие деревянные домишки деревенского типа сносятся, освобождая пространство для будущих архитектурных строений. Многие рязанцы об этом сожалеют, но ничего не поделаешь: урбанистическая эволюция неумолима.

Евгений Данилин