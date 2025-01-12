Украинцы отстояли 88-летнюю актрису, на которую набросился неонацист из-за русского языка

Активист Руслан Кошовенко набросился с критикой на 88-летнюю актрису Ларису Кадочникову, которая произнесла речь на русском языке на вручении премии имени Сергея Параджанов, пишет «Страна.ua».
Во время выступления мужчина перебил ее из зала криком «По-украински, пожалуйста!».
В ответ зрители начали аплодировать артистке.
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Активист, комментируя инцидент, назвал Кадочникову «заслуженной артисткой России», «курвой» и «телкой». Он удивился, что «весь зал накинулся на него, а ей аплодировал».
Выяснилось, что у Кошовенко есть брат-близнец Владимир, который «зиговал» на марше в честь дивизии СС «Галичина» в апреле 2021 года. Оба они входили в «мовный патруль».