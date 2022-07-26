Удобный участок для голосования рязанцы могут выбрать через МФЦ

Через отделения МФЦ рязанцы могут определиться с удобным для голосования избирательным участком. Об этом сообщает правительство Рязанской области.

Такая возможность доступна в рамках заключённого соглашения о взаимодействии между МФЦ и региональным избиркомом. Начиная с этой недели и до 5 сентября жители Рязанской области могут обратиться в центры «Мои документы» и подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Такой порядок дает возможность людям выбрать тот избирательный участок, где будет удобно голосовать.

Также подать заявление можно в территориальной избирательной комиссии или на портале «Госуслуги». С 31 августа по 5 сентября 2022 года это можно будет сделать и в участковой избирательной комиссии.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, а в период замены паспорта – временное удостоверение личности.