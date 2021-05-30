Учёные рассказали, как самостоятельно проверить питьевую воду

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Биохимик Мирия Кулешова объяснила, как самостоятельно определить качество питьевой воды.

В первую очередь надо обратить внимание на внешний вид воды. Если она мутная или недостаточно прозрачная – это первый сигнал.

Следующий показатель – внешний вид сантехники. Ржавые подтёки указывают на то, что в воде много трёхвалентного железа.

Ещё один лайфхак – запах. Если вода имеет неприятный запах – это повод для тревоги.

Необходимо обследовать чайник на наличие накипи. Её присутствие говорит о повышенной жёсткости воды.

Если вы обнаружили в своём доме все четыре показателя, то необходимо сделать лабораторный анализ воды и не употреблять её до получения результатов, — пишут Известия.