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Учёные рассказали, как самостоятельно проверить питьевую воду

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Изображение Anja🤗#helpinghands #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay
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Биохимик Мирия Кулешова объяснила, как самостоятельно определить качество питьевой воды.

В первую очередь надо обратить внимание на внешний вид воды. Если она мутная или недостаточно прозрачная – это первый сигнал.

Следующий показатель – внешний вид  сантехники. Ржавые подтёки указывают на то, что в воде много трёхвалентного железа.

Ещё один лайфхак – запах. Если вода имеет неприятный запах – это повод для тревоги.

Необходимо обследовать чайник на наличие накипи. Её присутствие говорит о повышенной жёсткости воды.

Если вы обнаружили в своём доме все четыре показателя, то необходимо сделать лабораторный анализ воды и не употреблять её до получения результатов, — пишут Известия.

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