Учёные назвали фактор, повышающий риск госпитализации при коронавирусе

Исследователи из НИИ Бергхофера выявили, что кислотный рефлюкс является фактором, который может привести к тяжёлому течению COVID-19. Работа учёных опубликована в журнале Human Molecular Genetics.

Согласно данным экспертов, гены, провоцирующие гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), связаны с 15-процентным повышением риска тяжелого течения и госпитализации при коронавирусе.

Кроме того, учёные отметили, что ГЭРБ и тяжелое течение COVID-19 имеют общие факторы риска: ожирение, гипертонию, заболевания сердца, сахарный диабет.

Исследование также показало, что ожирение частично объясняет взаимосвязь между проблемами с ЖКТ и тяжестью заболевания.