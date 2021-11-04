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Четверг, 4 ноября, 2021
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Учёные назвали фактор, повышающий риск госпитализации при коронавирусе

Александр Ильин

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Исследователи из НИИ Бергхофера выявили, что кислотный рефлюкс является фактором, который может привести к тяжёлому течению COVID-19. Работа учёных опубликована в журнале Human Molecular Genetics.

Согласно данным экспертов, гены, провоцирующие гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), связаны с 15-процентным повышением риска тяжелого течения и госпитализации при коронавирусе. 

Кроме того, учёные отметили, что ГЭРБ и тяжелое течение COVID-19 имеют общие факторы риска: ожирение, гипертонию, заболевания сердца, сахарный диабет. 

Исследование также показало, что ожирение частично объясняет взаимосвязь между проблемами с ЖКТ и тяжестью заболевания.

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