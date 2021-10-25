Учредитель и гендиректор завода в Лесном отправлены в СИЗО на 2 месяца

Басманный суд Москвы отправил учредителя ООО «Разряд» Александра Егоршина и гендиректора компании Сергея Нистраткина в СИЗО на 2 месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Двум подозреваемым в рамках расследования уголовного дела о взрыве в пороховом цехе в Рязанской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 декабря 2021 года.

Уточняется, что суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении Егоршина и Нистраткина меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Напомним, ранее сообщалось о задержании подозреваемых.