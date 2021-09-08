Учительница рассказала об убитых в Киселевске девочках 

Учительница убитых в Киселевске школьниц рассказала, какими были девочки. Ее слова приводит РИА «Новости».
По словам педагога, Настя была очень активной. При этом всегда с интересом училась, любила читать книги.
По словам женщины, в столовой школьница съедала не одну порцию, еще несколько забирала с собой, чтобы отдать сестрам и братьям.
Другая же девочка была скромная, тихая и очень доверчивая. Учительница вспоминает, что школьница была творческой личностью.
Женщина рассказала, что лидером в дружбе школьниц была Настя.