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Среда, 8 сентября, 2021
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Учительница рассказала об убитых в Киселевске девочках 

Елена Лобанова
Учительница рассказала об убитых в Киселевске девочках 

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Учительница убитых в Киселевске школьниц рассказала, какими были девочки. Ее слова приводит РИА «Новости»

По словам педагога, Настя была очень активной. При этом всегда с интересом училась, любила читать книги. 

— Семья девочки стоит в школе на контроле как неблагополучная, поэтому я сама часто посещала маму погибшей. Настя была старшим ребенком, кроме нее в семье еще трое детей, — рассказала учительница начальных классов. 

По словам женщины, в столовой школьница съедала не одну порцию, еще несколько забирала с собой, чтобы отдать сестрам и братьям. 

Другая же девочка была скромная, тихая и очень доверчивая. Учительница вспоминает, что школьница была творческой личностью. 

— Мама второй девочки очень активная, состояла в родительском комитете. Она занималась делами класса, приходила на родительские собрания и много работала, — отметила педагог. 

Женщина рассказала, что лидером в дружбе школьниц была Настя.

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