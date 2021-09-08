Учительница рассказала об убитых в Киселевске девочках 

Учительница убитых в Киселевске школьниц рассказала, какими были девочки. Ее слова приводит РИА «Новости».

По словам педагога, Настя была очень активной. При этом всегда с интересом училась, любила читать книги.

— Семья девочки стоит в школе на контроле как неблагополучная, поэтому я сама часто посещала маму погибшей. Настя была старшим ребенком, кроме нее в семье еще трое детей, — рассказала учительница начальных классов.

По словам женщины, в столовой школьница съедала не одну порцию, еще несколько забирала с собой, чтобы отдать сестрам и братьям.

Другая же девочка была скромная, тихая и очень доверчивая. Учительница вспоминает, что школьница была творческой личностью.

— Мама второй девочки очень активная, состояла в родительском комитете. Она занималась делами класса, приходила на родительские собрания и много работала, — отметила педагог.

Женщина рассказала, что лидером в дружбе школьниц была Настя.