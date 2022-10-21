Учителя сельской школы под Рязанью готовы уволиться, чтобы защитить директора

В школьные годы, почти каждый из нас был свидетелем или сам принимал участие в стычках с другими учениками. Став родителями, мы узнаем подробности аналогичных конфликтов уже от своих детей. И много лет назад, и сейчас эти склоки чаще всего заканчиваются примирением, а повздорившие ребята потом нередко становятся добрыми приятелями.
Но иногда вполне рядовое выяснение отношений между одноклассниками перерастает в настоящий скандал с привлечением учителей, родителей, медиков, чиновников и сотрудников силовых структур. Такая нешуточная драма разгорелось год назад в школе № 1 райцентра Захарово, что в 45 километрах от Рязани.
Потасовка в раздевалке
7 сентября прошлого года в раздевалке около кабинета труда поссорились два пятиклассника. Один дал пинка другому за то, что тот мешал подойти к вешалке. Пострадавший в ответ ударил обидчика по лицу,. Другой мальчик также не остался в долгу и шлёпнул парня левой ладонью по правой щеке. Незадолго до этого один из участников потасовки посещал стоматолога и после столкновения стал жаловаться на то, что от зуба отвалились крошки. Но переполошившиеся учитель технологии, классный руководитель и директор никаких повреждений не нашли. Ребята извинились, пожали друг другу руки.
Казалось бы, инцидент исчерпан, но мама мальчика, недавно лечившего зубы, пришла в школу разбираться с педагогами и руководством, затем привела полицию, которая опрашивала детей и учителей.
Позже возмущённая женщина обратилась к стоматологу, в министерство образования и Следственный комитет, а затем и в суд. Цель похода по инстанциям — доказать, что здоровью ребёнку был причинен серьёзный вред, а учителя и директор Захаровской школы № 1 проявили равнодушие, не вызвали скорую и обязаны компенсировать расходы на лечение.
В это трудно поверить, но конфликт продолжается уже больше года. Мама мальчика не оставляет надежд расквитаться за халатность с педагогами, чиновники и силовики намекают директору школы, что в этой ситуации следует написать заявление об увольнении. Сама же руководитель учебного заведения Наталья Баженова в общении с корреспондентом «7 инфо» изложила историю конфликта и рассказала о своей готовности ещё раз извиниться перед семьёй мальчика, сесть за стол переговоров ради примирения сторон и исполнить любое решение суда.
«Директор школы у нас отличный»
Между тем, коллеги Баженовой яростно вступились за своего руководителя, обещая в случае ухода директора также уволиться. Родители учеников создали эмоциональную петицию, которую подписали уже более 1300 человек.
Они утверждают:
Уникальность сложившейся ситуации в том, что позицию директора школы Натальи Баженовой практически единодушно поддержали не только её коллегии, но и сотни родителей и бывших учеников Захаровской школы, а также представители местной общественности.
Бастрыкин решил вмешаться
Что же касается усилий мамы пострадавшего мальчика, то рассмотрение её иска в Михайловском районном суде пока приостановлено, а региональный Следственный комитет до конца не разобрался в обоснованности её претензий. Для понимания позиции этой структуры приведём несколько цитат из релиза размещённого на официальной странице «вконтакте» приёмной председателя федерального СК Александра Бастрыкина.
Мы сознательно не принимаем какую-либо сторону в конфликте, и надеемся что судебные инстанции и следственные органы изучат все обстоятельства дела и примут необходимые меры укрепления взаимного уважения между родителями, учениками и педагогическим составом.
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