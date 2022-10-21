Учителя сельской школы под Рязанью готовы уволиться, чтобы защитить директора

В школьные годы, почти каждый из нас был свидетелем или сам принимал участие в стычках с другими учениками. Став родителями, мы узнаем подробности аналогичных конфликтов уже от своих детей. И много лет назад, и сейчас эти склоки чаще всего заканчиваются примирением, а повздорившие ребята потом нередко становятся добрыми приятелями.

Но иногда вполне рядовое выяснение отношений между одноклассниками перерастает в настоящий скандал с привлечением учителей, родителей, медиков, чиновников и сотрудников силовых структур. Такая нешуточная драма разгорелось год назад в школе № 1 райцентра Захарово, что в 45 километрах от Рязани.

Потасовка в раздевалке

7 сентября прошлого года в раздевалке около кабинета труда поссорились два пятиклассника. Один дал пинка другому за то, что тот мешал подойти к вешалке. Пострадавший в ответ ударил обидчика по лицу,. Другой мальчик также не остался в долгу и шлёпнул парня левой ладонью по правой щеке. Незадолго до этого один из участников потасовки посещал стоматолога и после столкновения стал жаловаться на то, что от зуба отвалились крошки. Но переполошившиеся учитель технологии, классный руководитель и директор никаких повреждений не нашли. Ребята извинились, пожали друг другу руки.

Казалось бы, инцидент исчерпан, но мама мальчика, недавно лечившего зубы, пришла в школу разбираться с педагогами и руководством, затем привела полицию, которая опрашивала детей и учителей.

Позже возмущённая женщина обратилась к стоматологу, в министерство образования и Следственный комитет, а затем и в суд. Цель похода по инстанциям — доказать, что здоровью ребёнку был причинен серьёзный вред, а учителя и директор Захаровской школы № 1 проявили равнодушие, не вызвали скорую и обязаны компенсировать расходы на лечение.

В это трудно поверить, но конфликт продолжается уже больше года. Мама мальчика не оставляет надежд расквитаться за халатность с педагогами, чиновники и силовики намекают директору школы, что в этой ситуации следует написать заявление об увольнении. Сама же руководитель учебного заведения Наталья Баженова в общении с корреспондентом «7 инфо» изложила историю конфликта и рассказала о своей готовности ещё раз извиниться перед семьёй мальчика, сесть за стол переговоров ради примирения сторон и исполнить любое решение суда.

«Директор школы у нас отличный»

Между тем, коллеги Баженовой яростно вступились за своего руководителя, обещая в случае ухода директора также уволиться. Родители учеников создали эмоциональную петицию, которую подписали уже более 1300 человек.

Они утверждают:

«Далеко не каждый руководитель может похвастаться таким коллективом, который готов поддержать своего директора».

«Директор школы у нас отличный. Мы видим, что школа наша — образцового содержания, в школе много кружков и секций. Причём — бесплатных. Родители против своей воли не скидываются на „поборы“, ремонты и т.д».

«Коллективно, от имени родителей школы, просим оставить при должностях директора… и весь коллектив 1 школы».

Уникальность сложившейся ситуации в том, что позицию директора школы Натальи Баженовой практически единодушно поддержали не только её коллегии, но и сотни родителей и бывших учеников Захаровской школы, а также представители местной общественности.

Бастрыкин решил вмешаться

Что же касается усилий мамы пострадавшего мальчика, то рассмотрение её иска в Михайловском районном суде пока приостановлено, а региональный Следственный комитет до конца не разобрался в обоснованности её претензий. Для понимания позиции этой структуры приведём несколько цитат из релиза размещённого на официальной странице «вконтакте» приёмной председателя федерального СК Александра Бастрыкина.

«Заявительница указала, что в сентябре 2021 года между учениками 5-го класса произошла драка, в ходе которой её сына избили и выбили ему несколько зубов. При этом никто из руководства и сотрудников школы не принял мер к вызову скорой медицинской помощи, а также не сообщил ей о произошедшем. Ребёнок был доставлен в больницу спустя продолжительное время. По заявлению матери мальчика в СУ СК России по Рязанской области проведена проверка, по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Женщина не согласна с таким исходом, считает, что проверочные действия проведены следователем поверхностно и не в полном объёме. Она дополнительно сообщает, что помимо того, что никто не понёс ответственности за случившееся, сейчас её сын подвергается травле со стороны директора и сотрудников школы. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Анатольевичу Никешкину представить подробный доклад о ходе и результатах проверки, проведённой по заявлению матери школьника с учётом озвученных ею доводов в комментариях социальной сети».

Мы сознательно не принимаем какую-либо сторону в конфликте, и надеемся что судебные инстанции и следственные органы изучат все обстоятельства дела и примут необходимые меры укрепления взаимного уважения между родителями, учениками и педагогическим составом.

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