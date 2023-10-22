Участников группы «Ласковый май» преследует проклятие

В программе «Малахов» телеканала «Россия» рассказали о необъяснимом проклятии, которое преследует участников группы «Ласковый май».

В 1992 году погиб барабанщик Игорь Игошин. В день смерти музыкант попал в драку на свадьбе друзей, спустя несколько часов его нашли выпавшим из окна.

В 1993 году погиб клавишник и солист группы Михаил Сухомлинов. В 1996 году в автокатастрофе погибает вокалист группы Юрия Барабаш (Петлюра). Певец, практически не имевший водительского опыта, сел за руль и попал в ДТП. Выжили все, кроме него.

В 1997 году гибнет в пожаре клавишник Арвид Юргатис. В 2007 году умирает Вячеслав Пономарёв, один из первых участников группы.

В 2012 году Алексей Бурда умирает от алкогольной интоксикации в 38 лет, затем попадает в ДТП Юрий Гуров.

В 2013 году в драке зарезали музыканта Игоря Анисимова. В день похорон Игоря умирает первый концертный директор группы Рашид Дайрабаев.

У Андрея Разина, не верившего в проклятие, умер от сердечного приступа 16-летний сын.

В 2020 году Александр Прико скончался от рака на 46-м году жизни.

Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Через 137 дней умирает основатель группы Сергей Кузнецов.