Участники второго потока «Герои62», успешно прошедшие тестирование, пройдут индивидуальные собеседования

Региональный комитет по информации и массовым коммуникациям сообщает о том, что в рамках отбора на второй поток кадровой программы «Герои62» 5 мая начинается новый этап – собеседования.

Отбор на второй поток кадровой программы «Герои62» стартовал в конце февраля 2025 года. Заявки подали 263 участника и ветерана СВО, 28 из них – обладатели Ордена Мужества. В настоящее время проходят отборочные туры. Завершилось онлайн-тестирование, по итогам которого определились участники следующего этапа – собеседование. Его проведут эксперты, в числе которых представители региональных органов власти и вузов.

Решением оргкомитета программы ветераны и участники СВО, которые по разным причинам, в том числе ввиду выполнения боевых задач, не смогут пройти тестирование в основные даты, смогут это сделать в период с 12.00 12 мая до 12.00 15 мая.

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Участники проекта, прошедшие отбор, получат доступ к образовательной программе по таким направлениям, как государственная политика и система управления, экономика и финансы, региональное и муниципальное управление, современные технологии управления, а также персонального наставника, пройдут стажировку. По итогам обучения участники получат диплом о профессиональной переподготовке и предложения о трудоустройстве.

Рязанская область одной из первых в стране запустила кадровый проект для участников и ветеранов СВО. Он стал продолжением федерального проекта «Время Героев», который реализуется по поручению Президента РФ В.В. Путина. Отбор участников на первый поток программы начался в декабре 2024 года. Для участников, показавших лучшие результаты по итогам оценочных мероприятий, в настоящее время уже определены наставники и организована обширная образовательная программа.

С подробной информацией о ходе региональной программы «Герои62» можно узнать на официальном сайте проекта и на страницах ВКонтакте и Телеграм.