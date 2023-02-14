Участники белгородской теробороны пожаловались на плохое обмундирование

Участники территориальной обороны пожаловались губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову на проблемы с организацией их содержания, написал «Открытый Белгород».

Бойцы рассказали, что им не выдают обмундирование. Также они указали, что не разу не выезжали на стрельбища.

«Все, кто достоин и отдает свое время, умения, отрывая себя от семьи – точно всем поможем и выдадим форму», – подчеркнул Гладков.

Глава региона пообещал уточнить у командира полка информацию о стрельбищах.