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Татьяна Проводина

Участник ВОВ отпраздновал свой столетний юбилей в Рязани

Фото со страницы Елены Сорокиной ВКонтакте

Участник ВОВ отпраздновал свой столетний юбилей в Рязани.

Поздравление юбиляру разместила на своей странице ВКонтакте мэр города Елена Сорокина.

Сергей Архипович Кутузов родом из Скопинского района. В начале войны попал на трудовой фронт в Подмосковье, а в декабре 41-го его призвали на войну. Он служил связистом на Белорусском фронте.

Победу Сергей Архипович встретил в Прибалтике. После войны работал в экономической сфере, закончил трудовой путь начальником Рязанского городского управления Госбанка. Семья Сергея Архиповича большая и дружная – дочь, трое внуков и правнук.

Сергей Архипович награждён Орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени и другими наградами.

Градоначальник отметила, что жизнь участников Великой Отечественной войны является примером храбрости, мужества и стойкости.

Участник ВОВ отпраздновал свой столетний юбилей в Рязани
Фото со страницы Елены Сорокиной ВКонтакте
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