Уборка Рязани продолжается в круглосуточном режиме

Уборка города продолжается в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Дирекция благоустройства 12 октября убирала смет и грунтовые наносы на улицах Новой, Юннатов, Трудовой, Матросова, Ломоносова. Продолжается сгребание листвы в парках, скверах, на тротуарах.

Уборка пешеходных зон проводилась на улицах Молодцова, Стройкова, 9-й Линии, Гоголя, проезде Гоголя, Циолковского, Горького, Народном бульваре, Касимовском шоссе, бульваре Есенина, Бульваре Победы, Почтовой, Первомайском проспекте, площади Димитрова, Лыбедском бульваре, Центральном парке культуры и отдыха, Верхнем городском парке, скверах на Соборной, на улице Радищева, на улице Ленина, площади Ленина, 50-летия Октября, 60-летия Победы, парке им. А. Ю. Гагарина, зеленой зоне у вокзала «Рязань-2».

Случайный мусор собирали на улицах Циолковского, Горького, Касимовском шоссе, Московском шоссе, Театральной площади, площади Победы, бульваре Есенина, Лыбедском бульваре, Бульваре Победы, скверах на улице Горького, им. В. Ф. Уткина, «Вишневый сад», «Дубовая роща», им. М. Д. Скобелева, у КДЦ «Октябрь», им. А. В. Александрова, на улице Радищева, на улице Ленина, на Соборной, 60-летия Победы, «Детский мир», «Русский чай», Дендропарке, Верхнем городском парке и Нижнем городском саду, зеленой зоне у вокзала «Рязань-2». Также случайный мусор собрали по маршруту следования автобусов № 3, 6, 7. Проведена санитарная уборка городских туалетов.

Дикорастущую поросль спилили на улице Право-Лыбедской, на Тракторном проезде и сквере им. В. Ф. Уткина выкашивали газоны. На площади Театральной установили защитный купол на фонтан, позже будет смонтировано световое оформление. В городе продолжается перекопка цветников и высадка тюльпанов.

В МБУ «ДБГ» работает многоканальный телефон 51-12-82. Позвонив на него с 8.00 до 17.00, можно задать вопросы специалистам по вопросам освещения, уборке и благоустройству во всех районах города, мехуборки. После 17.00 в выходные дни все вызовы будут переадресовываться в диспетчерскую, которая работает круглосуточно.

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