Уборка городских территорий продолжается в круглосуточном режиме

На уборку городских территорий 25 октября вышли 155 сотрудников и 80 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Бригады мехуборки убирали прилотковую часть дороги на улице Новой. На улице Магистральной продолжается стрижка кустарника, на улице Островского и Московском шоссе спилили дикорастущую поросль. Опавшую листву вывозили из скверов им. академика В.Ф. Уткина и им. В.Ф. Маргелова, с Бульвара Победы и других территорий.

За сутки с улиц вывезли 118 кубических метров смета и 48 кубометров грунтовых наносов. Подбор осуществлялся на улицах Кудрявцева, Лермонтова, Электрозаводской.

В выходные дни в городе проводились работы по сбору случайного мусора, очистке урн, санитарной уборке. Тротуары и пешеходные дорожки подметали на улицах Почтовой, Кремлевский Вал, Соборной, площади Ленина, Первомайском проспекте, сквере 60-летия Победы, площади Победы, парке Железнодорожников, сквере 26 Бакинских Комиссаров, Нижнем и Верхнем городских парках, Центральном парке культуры и отдыха.

Ночью проезжую часть подметали на улицах Циолковского, Есенина, Спортивной, Театральной площади, Зубковой, Куйбышевском шоссе, Гагарина, Черновицкой, Чкалова, Октябрьском городке, Стройкова, Ленинского Комсомола, Островского, Ленина, Полонского, Николодворянской, Соборной, Свободы, Кремлевский Вал, Петрова, Семинарской, Каширина, Солнечной, Первомайском проспекте, Право-Лыбедской, Московском шоссе, Михайловском шоссе, Вокзальной, проезде Завражнова, Семена Середы, Типанова, Дзержинского, Высоковольтной, Юбилейной, Крупской, Новаторов, Костычева, Мервинской, 7-м Мервинском проезде, Народном бульваре, Великанова, Авиационной, Центральной, Забайкальской, Октябрьской, 1-й Красной, проезде Шабулина, Интернациональной, Княжье поле, Семчинской, Молодцова, Бирюзова, Станкозаводской, Космонавтов, Промышленной, Сельских строителей, разворотном круге общественного транспорта в микрорайоне Недостоево, дороге на Кожзавод, Магистральной, Дачной, Молодежной.