Убийца и насильник пятилетней Вики в Костроме Герасимов сравнил себя со змеей

Центр им. Сербского завершил психиатрическую экспертизу Дениса Герасимова. Мужчину и его сообщника-любовника обвиняют в убийстве и изнасиловании пятилетней девочки Вики в Костроме в начале года, пишет МК.

«Ассоциирую себя со змеей», – заявил правозащитникам Герасимов в кабинете СИЗО «Бутырка».

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Руководство СИЗО дало распоряжение выводить его из камеры крайне осторожно, чтобы его никто не видел из-за риска нападения на арестованного. Герасимов рассказал, почему пошел на преступление.

«Лукавый, что ли… Скорее всего, да, он. Голосов я никогда не слышал, никто внутри меня приказов совершать то, что сделал, не давал», – пояснил он.

Мужчина признался, что его мучают кошмары, и снится убитая им девочка, а также умершие папа и бабушка, которые ругают его за совершенное злодеяние.